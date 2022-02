[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점은 지하 1층 식품관 우리술 코너에서 정월대보름을 앞두고 우리 전통주를 선보인다고 9일 밝혔다.

예로부터 우리선조는 정월대보름을 설날만큼 중요한 날로 여겨 부럼을 깨고 복쌈을 먹고 귀밝이술을 마시며 한해 집안의 안녕을 기원하는 풍습이 있었다.

특히 귀밝이술은 정월대보름 아침 식사 전에 데우지 않은 술을 마시면 ‘귀가 더 밝아지며 한해 즐거운 소식을 듣는다’ 해서 생겨난 풍습이다.

롯데백화점 광주점에서는 정월대보름을 앞둔 오는 11일부터 전통주를 비롯해 각종 부럼깨기 상품을 선보일 예정이다.

