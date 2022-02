함평군 ‘부패 OUT 청렴 OK’ 실천 결의대회 개최

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 9일 군청 대회의실에서 청렴한 공직사회 조성을 위한 청렴 실천 결의대회를 개최했다고 밝혔다.

이날 이상익 군수를 비롯한 함평군 공무원 70여 명은 ▲지위·권한 남용 근절 ▲알선·청탁행위 금지 ▲금품·향응 수수 금지 ▲외압 배제 등의 내용을 담은 청렴 결의문을 낭독하고 청렴 실천 의지를 공식적으로 천명했다.

함평군은 국민권익위원회가 평가한 지방자치단체 청렴도 평가에서 지난해 3등급을 받으며 직전보다 한 단계 상승했다.

올해는 1등급 달성을 목표로 ▲계약정보 및 보조사업 선정 과정·결과 공개 ▲공직자 부패·갑질 신고 시스템 운영 ▲직원 참여 준(準)다면 평가제 도입 등 주민이 실질적으로 체감할 수 있는 청렴 시책을 강도 높게 추진할 계획이다.

이상익 군수는 “아무리 좋은 시책이라도 군민이 신뢰하지 않는다면 아무런 효과도 의미도 없다”며 “군정에 대한 군민의 신뢰는 공직사회가 청렴하고 공정할 때 확보되고 군민도 그렇게 믿을 수 있어야만 가능하다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr