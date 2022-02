정성홍 전 전교조 광주지부장, 11일 출판기념회 개최

'삶을 가꾸는 광주교육을 그리다' 소개…광주교육 현안 진단

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 6·1지방선거에 광주시교육감 출마를 준비하고 있는 정성홍 전 전교조 광주지부장이 오는 11일 출판기념회를 연다.

광주예술고등학교 도담관에서 오후 7시부터 진행되는 이번 출판기념회는 '삶을 가꾸는 광주교육을 그리다' 책을 소개하고 교육 주체들과 함께 광주교육의 방향에 대해 고민하는 북콘서트 형태로 진행된다.

정성홍 입후보 예정자가 출판한 '삶을 가꾸는 광주교육을 그리다'는 36년 교사생활 동안 교육 현장에서 느꼈던 고민과 경험을 생생하게 담았다. 광주교육의 현안을 진단한 뒤 대안까지 제시하고 있으며 미래교육을 향한 담대한 전환의 방법론도 담아냈다.

정성홍 입후보 예정자는 "2년 동안 거듭된 코로나19로 교육격차가 확대되었고, 인공지능과 디지털 기반을 활용한 교육이 시대적 과제가 되었다"며 "국가교육위원회 출범, 고교학점제 도입, 2025개정교육과정 적용 등 국가 교육의 방향도 큰 변혁을 준비하고 있다"고 말했다.

이어 "지금 광주교육에 가장 필요한 사람은 초·중·고 교육을 누구보다 잘 아는 사람이며, 36년 동안 교사로 일한 저는 교육현장을 잘 아는 교육전문가다"며 "평생 교사로 살아오면서 생각하고 구상했던 광주교육의 큰 그림을 '삶을 가꾸는 광주교육을 그리다'에 담았다"고 밝혔다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr