예산 절감을 위해 상주화폐 카드발급

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 상주시는 오는 28일까지 농어업 경영체 중 실제 농어업에 종사하는 경영주를 대상으로 농가 당 연간 총 60만원을 지급한다.

이번에 지원하는 농어민수당은 상·하반기, 2회에 걸쳐 총 60만원 분할 지급된다.

지급 방법은 상주화폐 카드로 지급되며, 발급 시 지류로 지원하는 것에 비해 연간 2억원의 예산 절감까지 가능하다.

다만 한꺼번에 금융기관을 방문 할 경우 카드발급에 많은 시간이 소요되는 만큼 오는 5월 20일까지 발급 완료하면 되고, 읍면동 행정복지센터를 통해서도 스마트폰 앱 설치를 지원하고 있다.

자세한 사항은 상주시에 문의하거나 홈페이지를 참조하면 된다.

