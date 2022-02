신세계면세점×제이에스티나, '레디 화이트데이 프로모션' 실시

3월 화이트데이 앞두고 약 2주간 제이에스티나와 브랜드 협업 이벤트

인기 주얼리, 호텔 숙박권, 썸머니 등 선물 제공



[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점은 다가오는 화이트데이를 기념해 국내 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)와 협업 프로모션을 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 '레디 화이트데이 프로모션'은 이날부터 이달 23일까지 약 2주간 진행된다. 신세계면세점은 제이에스티나의 인기 주얼리와 호텔 숙박권 등 다양한 경품을 증정하는 이벤트를 마련했다. 1등 경품은 '제이에스티나 14K 골드 미오엘로 목걸이'와 '조선호텔앤리조트 숙박권'으로 총 3명에게 증정한다.

미오엘로 목걸이는 아이유, 김연아 주얼리로 유명한 제이에스티나의 대표 아이템이다. 조선호텔앤리조트 숙박권으로는 레스케이프, 웨스틴조선 부산, 그레비티 서울 판교 등 조선호텔앤리조트 5개 호텔 중 1곳을 선택해 1박할 수 있다.

2등 경품으로는 '제이에스티나 로즈골드 미오엘로 티아라 목걸이'가 준비됐다. 6명에게 제공된다. 이벤트 참여자 전원에게는 신세계면세점 공식 온라인몰에서 1년간 사용할 수 있는 썸머니 500원을 증정한다.

신세계면세점 '레디 화이트데이' 프로모션에는 신세계면세점 공식 온라인몰 내국인 회원이면 누구나 참여할 수 있다. 공식 온라인몰 로그인 후 이벤트 페이지에서 연인, 친구, 가족과 관련된 사랑 이야기를 댓글로 등록하고, 이벤트에 초대하고 싶은 지인의 이름과 ID를 입력하면 자동으로 응모된다.

신세계면세점 관계자는 "2~3월은 밸런타인데이, 화이트데이 등 연인들을 위한 기념일이 집중돼 있어 특별한 선물이나 이벤트를 계획하는 사람들이 많은 시기"라며 "화이트데이를 앞두고 연인에게 줄 선물이나 호캉스 데이트를 계획 중인 이들을 위해 혜택을 준비했다"고 말했다.

자세한 사항은 신세계면세점 공식 온라인몰 및 모바일 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr