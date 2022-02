윤석열 "문제 있는 사람 쳐줘야 대통령한테도 좋아…저 같은 사람 검찰총장 임명할 것"

[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 "문재인 정부는 자기들이 김대중·노무현 정부의 계승자라고 하는데, 저는 그것이 사기라고 생각한다"고 밝혔다.

윤 후보는 9일 정권교체행동위가 공개한 동영상에서 "노무현 정부를 구성한 사람들은 '무조건 우리에게 이익이 되면 따라야 한다'는 식의 조직 논리 같은 게 없었는데, 여기는(현 정부) 그게 아주 강하다"며 이같이 말했다.

그는 대통령이 되면 즉시 바꿀 정책에 대해 "대표적인 게 주택·세금·세제 정책"이라며 "문재인 정부가 가장 실패한 부분에 대해 즉각적으로 신속하게 제도를 개편해나가야 한다"고 목소리를 높였다.

또 '측근 인사 중 검찰 출신이 많아 집권 시 공정한 인사를 할 수 있겠느냐'는 지적에 대해 "저는 '일 중심주의'이기 때문에 일을 제대로 처리하는 능력이 안 되는 사람과 가깝게 지낼 시간도 없고 기회도 없다"고 답했다.

그러면서 "일머리 없는 사람이 청렴하다고 해서 뭘 하겠나. 그 사람들이 판단을 잘못하면 많은 사람이 불행해진다"며 "실력 있는 사람들이 국민을 위해 봉사할 수 있도록 인재를 널리 등용하겠다"고 강조했다.

'대통령이 된다면 윤석열 같은 사람을 검찰총장에 임명할 건가'라는 질문엔 "그런 사람을 임명해야 한다. 그래야 저도 산다"며 "대통령 주변에 있다 보면 문제가 많이 발생할 수 있지 않나. 그런 사람을 검찰에서 좀 쳐줘야 대통령한테도 좋은 것"이라고 답했다.

앞서 윤 후보는 한 언론과의 인터뷰에서 '차기 정부에서 전 정부 적폐 청산에 나설 것인가'를 묻는 말에 "할 것"이라면서도 "현 정부 초기 때 수사 한 건 헌법 원칙에 따라서 한 거고, 다음 정부가 자기들 비리와 불법에 대해 수사하면 그건 보복이냐"고 말했다. 다만 "대통령은 관여 안 한다"고 밝혔다.

그는 "어떤 죄나 불법 저지르고 수사 당국, 사법 당국에 의해 수사 될 때까지는 적발돼서 수사되고 하는 건 시차가 있기 마련"이라고 했다.

이에 청와대 고위관계자가 "매우 불쾌하다"며 "아무리 선거라지만 지켜야 할 선이 있는 것"이라는 반응을 보이자, 윤 후보는 "스스로 생각하기에 문제 될 게 없다면 불쾌할 일이 없지 않겠느냐"고 지적했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr