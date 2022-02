지식산업센터 '에이스 하이엔드 타워 지축역' 분양

에이스건설은 경기 고양시 지축역 역세권에 지식산업센터 '에이스 하이엔드 타워 지축역'을 3월 중 분양할 예정이라고 9일 밝혔다.

경기도 고양시 덕양구 삼송택지지구 도시지원 5-1블록(경기도 고양시 덕양구 동산동 379번지)에 지하 5층~지상 8층 연면적 약 4만6330㎡ 규모로 조성되며, 지식산업센터·근린생활시설로 구성된다.

북한산과 창릉천을 품고 있어 쾌적한 업무환경과 3기 신도시 창릉신도시 개발에 따른 배후수요가 기대된다.

에이스 하이엔드 타워 지축역은 물류 및 벤처형 비즈니스에 적합한 작업 환경을 제공한다. 지하층에 드라이브인(Drive-in) 도어 투 도어 시스템을 적용해 물류 운반 차량의 내부 이동편의성을 극대화하고, 지하층 1.2ton/㎡, 지상층 1ton/㎡ 하중을 견딜 수 있는 견고한 바닥 설계를 통해 안전성을 더한다. 지상 1층에는 화물 전용데크(하역장)를 설치하고, 5톤 대형 화물엘리베이터가 설비돼 물류 이동의 편의성도 높였다.

다양한 면적구성으로 벤처기업 등 소규모 사무실부터 대형 사무실까지 선택의 폭을 넓혔고, 층고 역시 3.85m부터 최대 6.5m로 제공해 넓은 실사용 면적을 누릴 수 있다. 주차장은 법정대비 약 260.93%로 넉넉하게 확보했다.

입주업체에 한해 취등록세 50%, 재산세 37.5%가 감면된다. 입주업체를 대상으로 중도금 무이자 대출 혜택을 제공하며, 분양가의 70~80%까지 잔금대출도 가능하다. 홍보관은 경기 고양시 덕양구 삼송동 347-1 서연빌딩 1층에 마련될 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr