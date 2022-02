4분기 실적발표 콘퍼런스콜서 밝혀

[아시아경제 차민영 기자] KT는 9일 4분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2022년 연결 매출로 26조원을 목표로 한다"고 밝혔다. 이는 2021년 연결 매출인 24조8980억원 대비 4.4% 늘어난 규모다.

올해 매출 가이던스로는 19조원 이상을 제시했다. 이 중 서비스 매출은 16조원 이상을 달성하겠다는 방침이다.

KT는 "올해 디지털전환(DX) 및 플랫폼 비즈니스를 더 확대해 안정적인 수익을 올리겠다"고 덧붙였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr