그의 나이 89세 … 전국 최고령 학사모 쓰는 동명대 일본학과 수석 졸업생 이주형 씨

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] ‘노익장’, 이럴 때 써야 제 이름이다. 89세 만학도가 4년제 대학에서 학과 수석을 거머쥐고 올해 졸업생 가운데 전국 최고령으로 학사모를 쓴다.

그는 100세 시대, 나이를 잊고 이어온 평생학습의 진수를 보여준다. “배움에 나이 없다”, “하면 된다”라고 흔히 회자하는 얘기들이 그의 앞에 멈춰서서 ‘정말 맞는가’고 되묻게 한다. 그런 얘기를 떡하니 삶으로 보여준 주인이다.

그는 인생 90세를 칭하는 구순(九旬), 졸수(卒壽)를 1년 앞두고 있고 2년 뒤면 망백(望百)이란 이칭을 갖는데도 아직 대학생이다.

이주형 할아버지는 도전과 실천의 두잉(Do-ing)을 추구하는 체험형 대학 동명대학교 일본학과를 이번에 수석으로 졸업하며 학사학위를 받는다.

재학 중 단 한 과목 ‘A0’를 받았고, 나머지 모든 과목에서 ‘A+’를 받았다. 총평점 4.48점을 획득했으니 그 한 과목이 굳이 아쉬울 필요는 없다. 원없이 공부했고 졸업 동기들은 그런 그를 경의롭게 받아들일 뿐이다.

20대가 대부분인 젊은 학우들과 소통도 시원했었고 뜨거운 열정과 실력은 그를 시상대에 불러내게 될 것이다. 전호환 동명대 총장은 만학도 특별상을 준비했다.

팔순을 넘기고도 상아탑을 또 고집한 이유가 궁금했다. 1934년 일제강점기에 태어나 나라도 삶도 거센 파도를 헤쳐갈 때 그는 학업을 중단할 수밖에 없었던, 한을 품었던 어른의 어른 세대였다. 그 한을 풀고 싶어 죽을 때까지 공부해야 했다고 말했다.

이 씨는 “배우면 치매도 오지않을 것 같았다”고 웃었다.

동명대학교를 선택한 이유로 그는 “1960~70년대 우리나라의 수출과 산업화, 근대화에 크게 기여한 과거 동명목재 창립자 강석진 회장의 정신과 창의성이 곳곳에 녹아있는 명문사학이라 생각하기 때문”이라고 했다.

그는 “여건이 되면 일본 관련 학문을 가르치며 재능나눔 봉사를 할 생각이 있다”며 또 다른 진로도 내비쳤다.

지도교수인 감영희 학부 교양대학 학장은 “넘치는 학업 열의와 좋은 인품으로 젊은 학생과 잘 소통한다”며 “삶 전체를 본받고 싶어 늘 ‘선생님’이라 부른다”고 말했다.

전호환 총장은 “열정과 도전으로 어려움을 이겨내고 끝내 해내는 모범을 자신의 삶으로 세상에 보여줬다”며 “인생 2모작, 3모작에 더한 평생학습 삶을 보여준 분”이라고 엄지를 치켜 올렸다.

전호환 총장은 오는 14일 ‘아주 특별한 학생’을 초청해 상을 수여할 예정이다.

