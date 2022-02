현대바이오·동국제약, 코로나19 경구제 'CP-COV03' 생산·공급 업무협약(종합)

[아시아경제 이관주 기자] 현대바이오와 동국제약은 코로나19 경구용 항바이러스제로 개발 중인 'CP-COV03'의 생산·공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

동국제약은 현대바이오와의 이번 협의를 통해 CP-COV03이 긴급사용승인을 받으면, 이 치료제의 1차 위탁생산업체인 유영제약과 함께 완제품 생산과 원료 공급을 담당할 수 있게 됐다.

‘CP-COV03의 주성분인 니클로사마이드는 바이러스 감염 시 숙주인 세포의 자가포식 작용을 활성화해 바이러스의 증식을 차단하는 작용기전을 가지고 있다. 바이러스의 변이와 거의 무관하게 범용적으로 바이러스 질환을 치료하는 효과가 있어 변이가 심한 코로나 치료에 유망한 물질로 기대를 받고 있다.

현대바이오는 보건당국이 CP-COV03의 임상 2상 계획을 승인하는대로 다음 달까지 긴급사용승인을 신청한다는 목표 아래 환자 수를 해당 기준에 맞게 늘리고 2a, 2b상을 통합 진행하기로 했다.

현대바이오 관계자는 "CP-COV03가 긴급사용승인을 받아 본격 출시되면 국내뿐 아니라 글로벌 수요에도 신속히 대응할 수 있는 생산망이 필요하다"며 "CP-COV03가 안정적으로 공급될 수 있도록 생산라인 확충 차원에서 동국제약과 협약을 맺었다"고 말했다.

동국제약 관계자는 "그동안 다양한 제제기술을 적용하여 제품을 생산하고 대내외적으로 주요 임상시료 및 상업용 제조의 제제화와 생산을 성공적으로 수행한 바 있다. 이런 기술과 경험을 바탕으로 CP-COV03이 출시되면 국내 및 글로벌 수요에 대응할 수 있는 강력한 생산망으로서 역할이 가능하다"면서 "향후 CP-COV03의 성공적인 국내 및 글로벌 개발을 위해 양사간 업무적 협력을 확대해 나가겠다"고 전했다.

