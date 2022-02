GM 올해 전기 픽업트럭·SUV 생산 목표 6배 이상 늘려

[아시아경제 박병희 기자] 제너럴 모터스(GM)가 올해 전기 픽업트럭과 캐딜락 SUV 생산 목표를 6배 이상 늘릴 계획이라고 주요 외신이 8일(현지시간) 보도했다.

외신은 GM 납품업체 정보를 인용해 GM의 올해 전기 트럭과 캐딜락 SUV 생산 목표가 기존 7000대에서 4만6000대로 크게 늘었다고 전했다.

구체적으로 GM은 납품업체들에 올해 GMC 허머 전기 트럭 생산량을 기존 3800대에서 2만1000대로, 캐딜락 리릭 전기 SUV 생산량을 기존 3200대에서 2만5000대로 늘리겠다고 통보했다.

지난주 GM의 메리 바라 최고경영자(CEO)는 올해 전기차 생산 확대를 가속화하겠다며 올해와 내년 북미에서 40만대 이상 전기차 판매를 목표로 하고 있다고 밝혔다. 다만 마라 CEO는 구체적인 생산 확대 계획을 공개하지 않았는데 납품업체들을 통해 트럭과 SUV의 생산 확대가 확인된 것이다.

GM은 또 셰보레 볼트 전기차 생산을 재개할 것으로 알려졌다. GM은 현재 볼트에 대한 배터리 교체 리콜을 진행하고 있으며 이에 볼트 생산을 중단한 상태다.

GM측은 이미 공개한대로 2025년 말까지 북미 전기차 생산능력 100만대를 확보를 위한 투자를 하고 있다며 북미에서 올해와 내년 40만대 이상 전기차 판매가 목표라고 확인했다. GM은 또 생산 확대는 단순히 소비자 수요 뿐 아니라 전기차 시장 경쟁이 치열해지고 있다는 사실에 따른 것이라고 밝혔다.

