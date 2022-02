고흥군, 득량만 청정어장 재생사업 주민 호응

50억원 투입, 어업생산성 향상과 어업인 소득증대 기대

[고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자] 전남 고흥군이 어장환경 개선을 위해 실시하고 있는 ‘득량만 청정어장 재생사업’이 차질 없이 잘 추진되고 있어 주민들로부터 호응을 얻고 있다.

군에 따르면, 과밀 노후화된 득량만 양식어장 및 주변해역에 대하여 기초조사를 실시한 결과, 오염 퇴적물이 대량 산재돼 생산성이 지속적으로 감소되므로 양식어장의 환경개선작업(오폐물 수거 및 경운작업)이 절실히 필요하다는 어업인들의 요청이 있었다고 밝혔다.

이에 따라 고흥군은 50억원의 예산을 투입, 득량만 해역 양식어장 500ha를 대상으로 어장환경 개선작업을 실시해 폐어구, 패각, 양식폐자재 등 오염원 355여톤을 수거해 처리하는 청정어장 재생사업이 진행 중이다.

또한, 이와 동시에 지역 어업인을 대상으로 어장 환경개선 작업과 공동체 단위 지속가능한 관리체계 마련을 위한 역량강화, 사업진단 및 개선 등 교육을 병행 추진하고 있다.

군 관계자는 “본 사업을 통하여 득량만 해역 양식어장을 체계적으로 관리하여 어장의 생산성 향상 및 어가소득 증대를 도모하고, 이후 고흥군 해역 타지선 청정어장 재생사업을 지속적인 관리와 효율적인 이용을 위하여 사업을 지속적으로 내실 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.

고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자