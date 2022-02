인천 제물포역 북측 '도심 공공주택 복합사업' 본격화…지자체 첫 본지구 지정

2027년까지 공공주택 3412가구 공급

[아시아경제 박혜숙 기자] 2027년까지 공공주택 3412가구 공급을 목표로 인천 제물포역 북측 일대의 '도심 공공주택 복합사업'이 본격화한다.

인천시는 전국 지자체로는 처음으로 제물포역 북측 일대 약 9만9261㎡를 '도심 공공주택 복합사업 본지구'로 지정했다고 9일 밝혔다. 공공주택사업자는 인천도시공사(iH)이다.

지난해 5월 국토교통부가 발표한 도심 공공주택 복합사업 4차 후보지로 선정된 제물포역 북측에는 3412가구의 공동주택이 공급될 예정이다.

앞으로 주민대표회의 구성, 사업계획 수립, 민간 시공사 선정, 보상 등을 거쳐 2024년 착공해 2027년 입주를 목표로 추진된다.

제물포역 일원은 2010년 재정비촉진지구가 해제된 이후 민간개발 추진이 어려웠다.

하지만 도심 공공주택 복합사업 후보지 선정에 따른 주거환경개선 및 생활 SOC 공급을 통해 인근 도화구역 도시개발사업과 연계해 개발된다면 역세권 중심의 매우 우수한 지역으로 활성화할 것으로 시는 내다봤다.

인천시 관계자는 "사업 예정지구 지정 후 한달이 안돼 지구지정을 위한 토지등소유자 동의를 확보할 만큼 주민 호응이 컸다"며 "일반적으로 재개발·재건축 사업의 경우 동의 확보에 수년이 걸리는 점을 감안하면 주민들의 기대가 매우 높다는 반증"이라고 밝혔다.

이어 "현재 부평구 굴포천역 일원도 지구지정을 위한 주민 의견을 듣고 있는 만큼 도심 공공주택 복합사업이 인천의 주택공급 확대에 기여할 것"이라고 덧붙였다.

정부가 지난해 '부동산 2·4대책' 때 발표한 도심 공공주택 복합사업은 공공이 사업에 참여해 다양한 인센티브를 제공함으로써 합리적인 가격의 주택을 신속하게 대량 공급하고, 원주민 내몰림을 방지하는 등 공익성도 확보하는 새로운 주택공급 모델이다.

전국적으로 19만6000가구 공동주택 공급을 목표로 하며, 지난달 현재 76개 후보지가 선정됐다.

