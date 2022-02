이양수 국민의힘 수석대변인 코로나 확진… 尹과 6일 이후 접촉 안해

尹 "오늘 자가진단키트, 이상 없었다"

[아시아경제 박준이 기자] 이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인이 9일 코로나19 확진 판정을 받았다.

선대본은 이날 공지문을 통해 "이 대변인은 유전자증폭(PCR) 검사 결과 양성임을 통보 받았다"며 "향후 방역당국의 지침을 철저히 따를 예정"이라고 밝혔다.

이 대변인은 평소 윤석열 국민의힘 대선후보의 현장 일정을 가까이서 수행하지만, 지난 6일부터 그와 접촉한 적이 없어 윤 후보의 확진 가능성이 낮다는 게 선대본 측의 설명이다. 현재까지 이 대변인 외에 선대본 내 확진자는 추가로 확인되지 않았다.

한편 이날 윤석열 국민의힘 대선후보는 서울 중구에서 천주교 서울대교구장을 예방한 뒤 기자들과 만나 이 수석의 확진 판정에 대해 "오늘 아침에도 (자가진단키트를) 했는데 아직은 별 문제 없다"며 "요즘 하도 확진자가 많기 때문에 저도 자주 하고 있다"고 답했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr