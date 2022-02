美 공화당 일인자 "1·6 의회난입은 폭력반란"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 공화당 일인자 미치 매코널 공화당 상원 원내대표가 8일(현지시간) 1·6 의회 난입사태에 대해 "폭력적 반란"이라고 규정했다.

매코널 원내대표는 이날 공화당 전국위원회(RNC)가 하원 1·6 특별조사위원회에 참여 중인 자당 의원 애덤 킨징어과 리즈 체니을 비난한 데 대해 "그것은 합법적으로 인증된 선거 이후 평화적인 권력 이양을 막으려는 폭력적인 반란"이라고 반박했다고 정치전문매체 더힐이 보도했다. 그는 그간 도널드 트럼프 전 대통령이 의회 난입 사태에 책임이 있다는 입장을 밝혀왔다.

앞서 로나 맥대니얼 RNC 위원장은 결의문에서 킨징어와 체니 의원을 거명하며 "이들이 '합법적인 정치적 담론'에 참여한 시민들을 핍박하는 데 관여했지만 의사당에서의 폭력과 아무런 관련이 없다"고 주장했다. 1·6 사태를 합법적인 정치적 담론을 표출한 장으로 표현하면서 이 사태를 반란으로 판단해 진상 규명에 나선 공화당 소속 두 의원을 거세게 비난한 것이다.

매코널 원내대표는 이에 대해 "이 사안은 RNC가 다수와 다른 견해를 가진 당원을 선별해야 하는지의 문제인데 이는 RNC의 일이 아니다"라며 "RNC의 역할은 모든 공화당원을 지원하는 것"이라고 했다. 더힐은 "매코널이 사실상 RNC와 결별한 것"이라고 분석했다.

젠 사키 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 RNC의 주장에 대해 "평화로운 권력 이양을 막으려는 시도로 의사당을 습격한 것은 합법적인 정치적 담론이 아니다"라며 "140명 이상의 경관을 공격하고 다치게 하고 창문을 깨부수고 사무실을 더럽히는 것 역시 (합법적 정치적 담론이) 아니다"라고 비판했다.

