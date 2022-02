CES 2022 빛낸 K-창업기업 한자리에

권칠승 중기부 장관, CES 혁신상 수상 창업기업 6개사와 간담회

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 9일 서울시 마포구에 위치한 드림스퀘어에서 국제전자제품박람회(CES) 2022 혁신상을 수상한 창업기업들과 간담회를 가졌다고 밝혔다. 이번 간담회는 CES 혁신상 수상기업을 축하하고 혁신 창업생태계의 발전 방향을 논의하고자 마련됐다.

CES 혁신상은 박람회를 주최하는 전미소비자기술협회(CTA)가 세계를 선도할 혁신 기술과 제품에 수여하는 상으로 'CES 최고의 영예'로 불린다. 올해 혁신상을 받은 404개 기업의 574개 제품 중 국내기업 제품은 173개(30.1%)로, 기업 기준으로는 89개사(22.0%)가 혁신상을 수상했다. 이 중 83.2%를 차지하는 74개사가 벤처·창업기업이고 60개사가 업력 7년 이내 창업기업으로 나타났다.

특히 이날 간담회에 참석한 창업기업 루플, 링크페이스, 에바, 에이아이포펫, 택트레이서, 히포티앤씨는 2021년부터 시작된 '스타트업 해외전시회 지원사업'을 통해 CES 혁신상 준비부터 부스 진출까지 함께한 기업들이다.

권 장관은 이날 혁신상 수상 기술과 제품에 대한 설명을 듣고 직접 체험하는 시간을 가진 후 창업기업들이 겪고 있는 애로사항과 혁신 창업생태계 활성화를 위한 건의사항 등을 청취했다. 권 장관은 "이번 CES 2022에서 우리 창업기업들이 거둔 혁신상 수상 성과는 K-창업기업이 세계 유수의 대기업 및 혁신기업과 어깨를 나란히 함을 보여준 대단히 고무적인 성과"라며 "중기부는 이런 혁신 창업기업들이 우수한 성과를 발판 삼아 국내를 넘어 해외에서 더 크게 활약할 수 있도록 해외 진출 지원을 확대하고 이를 가로막는 규제는 과감하게 개혁할 것"이라고 밝혔다.

