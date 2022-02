카카오, 5년간 청년일자리 2만개 창출…김부겸 "디지털 인재육성 기대"

청년희망 ON 프로젝트 파트너십 체결

[아시아경제 세종=손선희 기자] 김부겸 국무총리와 김범수 카카오 의장이 청년일자리 창출을 위해 맞손을 잡았다. 카카오는 정부와의 파트너십을 통해 향후 5년 간 총 2만개의 청년 일자리를 창출하고, 이 중 1만명은 직접 채용할 계획이다.

9일 국무조정실에 따르면 정부와 카카오는 이날 오전 경기 성남시 카카오 판교오피스에서 간담회를 갖고 이 같은 내용의 ‘청년희망 온(ON) 프로젝트’ 파트너십을 체결했다. 카카오는 신규 일자리 창출을 위해 향후 5년 간 5000억원을 투입할 방침이다.

카카오의 1차 계열사를 포함한 ‘카카오 공동체’는 향후 5년 간 연 평균 2000명을 직접 채용한다. 아울러 당초 사원교육 목적으로 조성 중인 ‘AI 캠퍼스’를 일반 청년에게도 개방해 2024년부터 3년 간 총 6000명의 디지털 청년인재를 양성할 계획이다. 이와 함께 향후 5년 간 3000억원을 투자해 ‘100개 스타트업’ 창업지원에 나선다.

이날 간담회에는 김 총리를 비롯한 구윤철 국무조정실장, 박화진 고용노동부 차관 등 정부측 인사와 김 의장, 김성수·홍은택 부회장, 남궁훈 대표이사(내정) 등 카카오측 경영진이 참석했다.

김 총리는 "카카오 신화는 청년들의 희망"이라며 "카카오의 청년희망ON 참여로 디지털 산업 분야에서만 2만명 이상의 좋은 일자리 창출과 인재육성은 물론 ‘제2, 제3의 카카오’가 나올 것이란 기대를 갖게 됐다"고 말했다. 이어 "카카오가 앞으로 플랫폼 기업 중에서 상생경영의 모범을 보여줄 것으로 기대한다"며 "청년 일자리와 사회공헌에 많은 관심을 가져 달라"고 당부했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr