부릉, 베어로보틱스와 협업…"라스트마일 자율주행 로봇으로 돕는다"

고층 빌딩 등 라이더 배송 어려운 지역에 자율주행 로봇 투입

라스트마일 배송 업무 난이도 경감 기대

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 자율주행 서빙로봇 기업인 베어로보틱스코리아와 난이도가 높은 라스트마일 배송을 해결하기 위한 협업을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 협약으로 메쉬코리아는 고층 아파트·빌딩, 공원형 대단지 아파트 등 라스트마일 배송 난이도가 높은 장소에 베어로보틱스의 자율주행 로봇을 투입할 예정이다. 이를 통해 기존 배송 기사들이 어려움을 겪었던 배송을 지원하기 위한 다양한 실험을 수행한다.

양사는 라스트마일 배송의 난이도가 점차 높아지고 있는 물류 환경을 주목했다. 예를 들어 고층 빌딩의 경우 배송 시간의 비효율적인 문제로 배송 기사들이 업무 수행에 난색을 표하는 장소로 꼽힌다. 이에 자율주행 로봇이 비효율적인 영역에 배송을 지원함으로써 배송 기사들의 업무 효율과 만족도를 동시에 높일 수 있을 것으로 기대된다.

김명환 메쉬코리아 최고기술경영자(CTO)는 "이커머스 시장이 급격히 커지면서 물류의 복잡도가 점차 증가하고 있는 가운데 인공지능과 자율주행 등 첨단 기술이 배송 효율을 대폭 향상시킬 수 있는 키포인트가 되고 있다"며 "이번 베어로보틱스와의 협업을 통해 사람을 돕는 첨단 로봇을 활용해 배송 기사들과 소비자 모두 만족할 수 있는 방안을 적극 모색할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr