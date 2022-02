GS리테일, 어바웃펫 고객 6배 ‘급증’…“MZ세대 사로잡았다”

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일의 어바웃펫이 MZ세대(밀레니얼+Z세대)사이에서 인기를 끌며 고객 규모가 오픈 초기 대비 6배 늘어난 것으로 나타났다.

GS리테일에 따르면 어바웃펫의 고객은 30대 38.1%, 20대 32% 등 MZ세대가 70% 이상을 차지한다. 어바웃펜은 반려동물 케어 상담, 양육 컨텐츠 제공, 최적화된 상품 큐레이션 등 반려동물 관련 종합 서비스를 제공하는 전문몰이다. 이에 온라인 소비에 익숙한 MZ세대들이 빠르게 유입된 것으로 분석된다.

프리미엄 상품 선호 경향도 두드러졌다. 사료, 간식 등 반려동물 먹거리 상품에서는 '휴먼그레이드'(사람이 먹을 수 있는 상품), 비유전자변형 상품 등이 최상위 매출을 기록했고 비식품 상품에서는 합성향료나 화학성분을 사용하지 않은 친환경 상품이 매출 강세를 보였다. 반려동물 영양제의 경우 출시 초기 대비 무려 28배 높은 매출을 기록했다.

어바웃펫은 첫 구매 고객 대상 5000원 이상의 상품을 100원에 구매할 수 있는 ‘웰컴 100원 쿠폰’ 증정 행사를 진행한다. 이달 말까지는 전 고객 대상 총 100여개 상품을 1+1 등으로 판매하는 ‘N쁘라스원’ 행사를 선보인다. 오는 14일까지는 발렌타인데이 기획전 열고, 총 38종의 인기 간식류 등을 최대 45% 할인 판매한다.

어바웃펫 관계자는 "어바웃펫이 핵심 고객층인 MZ세대를 성공적으로 유치하며 단기간 업계 선두 주자로 발돋움 하고 있다"며 “자체브랜드(PB) 상품 개발 등 상품 경쟁력을 강화하고, 네이버와 협업해 추진한 인공지능(AI) 추천서비스 등 초개인화 서비스를 고도화해 고객에게 차별화된 소비 경험을 제공해 가는데 주력할 것”이라고 말했다.

