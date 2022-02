'호반써밋 화성 비봉지구 B-2블록' 전 주택형 1순위 청약 마감

[아시아경제 김민영 기자] 호반건설이 경기도 화성시비봉지구B-2블록에 공급한 ‘호반써밋 화성 비봉지구B-2블록’의 청약 결과 전 주택형이 1순위 마감됐다.

9일 한국부동산원 청약홈에 따르면 8일 진행된호반써밋 화성 비봉지구B-2블록 1순위 청약접수 결과 350가구(특별공급 제외)모집에 총 2371건이 접수돼 평균 6.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 전용 84㎡A 타입은 기타지역에서 956건이 접수돼 38.8대 1의 최고 경쟁률을 보였다.

호반써밋화성 비봉지구B-2블록은 지하 2층~지상 최고 25층, 8개동의총 779가구로 소비자 선호도 높은 전용 72㎡, 84㎡ 타입으로 구성됐다. 가구수는 ▲72㎡A 271가구, ▲72㎡B 25가구,▲84㎡A 409가구,▲84㎡B 74가구다.

호반써밋 화성 비봉지구B-2블록은 분양가 상한제가 적용된 단지로 주요 산업단지의 직주 근접 단지로 수요자들의 관심이 많았던 곳이다. 특히 반월특수국가산업단지 등 주요 산업단지로 출·퇴근이 용이하다. 이 단지는 인근 비봉IC, 수인분당선 야목역을 이용해 서울 및 수도권으로 이동이 편리하다. 또 인근에 2개의 학교용지가 있고, 상업지구 등 생활편의시설도 계획돼 있다.

당첨자 발표는 15일이며 정당계약은 28일부터 3월4일까지 5일간 견본주택에서 진행된다. 입주 예정일은 2025년 1월 예정이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr