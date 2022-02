대한항공 "싱가포르서 기업결합 승인 받아"

[아시아경제 유현석 기자] 대한항공이 임의 신고국가인 싱가포르 경쟁당국으로부터 아시아나항공 인수에 대해 '무조건' 적인 기업결합 승인을 받았다.

9일 대한항공에 따르면 싱가포르 경쟁·소비자위원회(CCCS·Competition and Consumer Commission of Singapore)는 승인 결정문에서 "대한항공의 아시아나항공 인수·합병은 싱가포르 경쟁법상 금지되는 거래가 아니다"고 밝혔다.

CCCS는 지난해 7월부터 항공 산업 규제기관, 경쟁사, 소비자 포함 150여 이해 관계자로부터 대한항공과 아시아나항공간 기업결합 신고에 대한 의견 청취를 한 바 있다.

CCCS는 여객 부문에서 싱가포르 항공 등 경쟁 항공사의 경쟁압력 등에 의해 가격인상 가능성이 낮다고 설명했다. 또 화물 부문에서도 싱가포르 항공 뿐 아니라 경유 노선을 통한 화물항공사 및 잠재적 경쟁자로부터의 경쟁 압력이 상당하다고 판단했다. 여기에 초과 공급 상황 등에 의해 경쟁제한 우려가 낮다고 판단해 기업결합에 대해 무조건적인 승인 결정을 내리게 됐다.

대한항공은 지난해 1월14일 9개 필수신고국가 경쟁당국에 기업결합신고를 진행했다. 현재까지 필수신고국의 경우 터키, 대만, 베트남 경쟁당국으로부터 기업결합 승인을 받았다. 태국도 기업결합 사전심사 대상이 아님을 통보 받은 바 있다. 또 임의신고국가의 경우 이번 싱가포르를 포함 말레이시아로부터 승인 결정을 받았다. 필리핀 경쟁당국으로부터도 신고대상이 아니므로 절차를 종결한다는 의견을 접수한 바 있다.

대한항공은 ▲미국 ▲EU ▲중국 ▲일본 등 나머지 필수신고국가 및 임의신고 국가 중 미승인 상태인 영국, 호주 경쟁 당국과 적극 협조할 예정이다. 이를 통해 조속한 시일 내에 절차를 마무리하고 아시아나항공 인수 절차를 마친다는 계획이다.

