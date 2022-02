"새로운 골프 모멘텀."

골프워치 대명사 보이스캐디가 T9 체험단을 모집한다. 평소 골프 관련 기기에 관심이 많고, 거리측정기를 사용해 본 경험이 있고, 사회관계망서비스(SNS) 활동이 활발한 골퍼들 대상이다. 체험단으로 선정되면 약 2개월 간 체험할 수 있다. 오는 15일까지 1주일간, 별도의 참가 신청 페이지에서 작성하면 된다. 우수 체험단을 선정해 시상한다.

T9은 세계 최초로 샷&펏 트래킹 기능이 탑재돼 있다. 라운드 시 샷뿐만 아니라 퍼트 수까지 자동으로 인식해 리얼 필드 스코어를 제공한다. 한층 업그레이드 된 V.AI 3.0™ 은 티 샷부터 퍼팅까지 골퍼에게 가장 필요한 정보를 자동으로 알려준다. 빈틈 없는 라운드 매니지먼트가 가능하다. 여기에 템포 연습 모드가 추가됐다. 일관성 있는 스윙 템포를 연습할 수 있다. 그레이&블랙 2가지 컬러다.