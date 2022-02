김은혜, 김혜경 의혹 검찰 수사 촉구… "'소고기 법카'에 이어 '나를 위해 관용차'"

예결위 정책질의 중 이재명 의혹 정황 제시

"3억 이재명 선거자금으로" 남욱 증언 확보도

[아시아경제 박준이 기자] 김은혜 국민의힘 의원이 이재명 더불어민주당 대선후보의 배우자 김혜경씨의 관용차 사적 사용 의혹을 제기했다. 또 '대장동 의혹'의 핵심 인물인 김만배씨의 성남시 개발사업 관련 재판 개입 의혹도 제기하며 검찰 수사를 촉구했다.

김 의원은 8일 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 "이 후보의 자택에 주차돼 있던 관용차(제네시스)에 대해 민주당이 배우자의 사적 이용과는 관련이 없다고 해명했지만, 이를 반박하는 텔레그램 메시지가 나와 공적 업무와는 관계가 없음이 확인되고 있다"고 말했다.

그러면서 "해당 시점에 이 후보가 부산에 가 있었다"며 "'소고기 법카'에 이어 '나를 위해 관용차'가 공적자산의 사적사용 사례가 될 것"이라고 했다.

또 김 의원은 김혜경씨의 대리처방 문제를 거론하면서 보건복지부의 조속한 조사를 촉구했다.

이와 함께 이날 김 의원은 김만배씨의 성남시 개발사업 관련 재판 개입 의혹 정황을 추가 제시했다. 앞서 이 후보가 민간의 '성남시 제1공단 부지 개발사업'을 무산시킨 것과 관련해 해당 민간업체가 성남시에 소송을 제기했지만 대법원이 항소심 판결을 파기한 바 있다.

김 의원은 이 과정에서 김만배씨가 '성남 1공단 공원화를 반대하는 시행사가 성남시를 상대로 소송을 제기했다 하는데 내가 힘을 써서 대법원에서 파기되게 했다'고 말한 증언을 확보했다고 밝혔다. 대장동 핵심인물 중 한명인 남욱 변호사가 검찰 수사과정에서 이같이 진술했다는 것이다.

또 그는 ‘2014년 5월 이후 대장동 분양대행업체 대표 이모씨가 남욱에게 빌려준 22억5천만원 중 12억원을 김만배가 전달받았고, 이 대여금 중 일부를 유동규에게 주고, 유동규가 3억여원을 이재명 성남시장 선거자금으로 썼다는 사실을 지난해 초 인지했다’는 남 변호사의 진술을 확보했다고도 했다.

김 의원은 "국민으로부터 부여 받은 권력과 자금을 이 후보 자신을 위해 썼다면 이는 법과 원칙에 따라 엄중히 책임을 물어야 할 사안"이라며 "국무조정실 산하 공직복무관리관을 통한 이 후보 배우자의 공금횡령 등에 대한 철저한 조사, 이 후보와 관련된 김만배씨의 사법부 개입 의혹, 대장동 자금의 선거자금 유입 여부에 대한 철저한 수사를 촉구한다"고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr