윤석열 "구조적 성차별 없다"…민주당 여성위 "대통령 자격 없어"

논란 일자 尹 "구조적 남녀 차별 없다 말한 것 아냐"

[아시아경제 허미담 기자] 최근 윤석열 국민의힘 대선 후보가 "더 이상 구조적인 성차별은 없다. 차별은 개인적 문제"라고 말해 논란이 이어지는 가운데 8일 정춘숙 더불어민주당 선거대책위원회 여성위원장은 "국민께 사죄하라"고 직격했다.

정 위원장은 이날 성명서를 내고 "여성 현실 부정·왜곡하는 윤 후보, 대통령 될 자격이 없다"며 이같이 말했다.

그는 "전 세계가 구조적인 성차별을 해소하기 위해 노력하는 지금, 대한민국의 대통령 후보 1인 만이 이를 부정하고 있다. 참으로 부끄러운 일이 아닐 수 없다"며 "뿌리 깊은 성차별 문제를 개인이 해결할 문제로 인식하는 정치 지도자가 왜 필요하단 말인가. 모두 각자도생하라는 말과 같다"고 했다.

이어 "대통령 후보는 국민이 보다 편안하고 평등한 삶을 누릴 수 있는 미래 비전을 제시해야 할 책임이 있다. 하지만 윤 후보의 국정운영 계획과 미래 비전 속에는 인구 절반인 '여성'은 보이지 않는다"고 말했다.

그는 "2021년 '성격차지수'는 세계경제포럼 총 156개국 중 102위, 성별임금격차 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 1위, 유리천장지수 OECD 국가 중 9년째 꼴찌, 경력단절 여성은 150만명에 달한다"며 "고위직에서의 여성 진출 수준 역시 심각하다. 100대 기업 임원 중 여성 비율도 4.8%에 불과하다. 국회의원 중 19%, 시·도지사는 여성이 0명으로 줄곧 세계 하위권에 머물고 있다"고 설명했다.

또 정 위원장은 "폭력은 언제나 사회·경제적으로 낮은 지위에 있는 이들을 향해왔고, 그 결과 피해자의 대다수는 여성이었다"며 "윤 후보는 대한민국의 성차별 수준을 여실히 드러내는 이 불명예스러운 수치들을 직시하라"고 지적했다.

아울러 "윤 후보의 무지하고 무책임한 언행에 나라의 앞날을 우려하는 국민의 목소리도 커지고 있다"며 "불평등은 부정한다고 사라지지 않는다. 손바닥으로 하늘을 가리는 듯한 윤 후보의 태도를 강력 규탄한다"고 목소리를 높였다.

앞서 윤 후보는 전날(7일) 공개된 한국일보 인터뷰에서 '여성가족부 폐지를 공약한 건 편 가르기 의도 아니냐'는 질문에 "더 이상 구조적인 성차별은 없다. 차별은 개인적 문제"라며 "여성은 불평등한 취급을 받고 남성은 우월적 대우를 받는다는 건 옛날 얘기"라고 답한 바 있다.

이에 이재명 민주당 대선 후보는 페이스북을 통해 "윤 후보의 인식이 유감스럽다"며 "안타깝고 위험한 발언"이라고 지적했다. 이 후보는 "정작 윤 후보 공약에도 '공정한 양성평등'이 있다"며 "구조적인 성차별이 없다면 이런 공약이 필요 없을 것"이라고 꼬집었다.

논란이 커지자 윤 후보는 이날 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 정책토론회에 참석한 뒤 기자들과 만나 "구조적인 남녀 차별이 없다고 말씀드린 것은 아니다"고 말했다.

그는 "여성가족부 해체 때문에 그 말이 나온 것"이라며 "우리 사회가 지속적으로 노력해왔기 때문에 개인별 불평등과 차별에 더 집중해야 한다는 것이다. 이제 여성가족부는 시대적 소명을 다했고 새로운 방식으로 우리가 불평등과 차별에 대응해야 한다고 말씀드렸다"고 부연했다.

