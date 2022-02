해남군, 지역 양식장 황백화 현상 복구 총력

명현관 해남군수 현장점검 및 군비 긴급투입 피해확산 방지 나서

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 지역내 김 양식장에 발생한 황백화현상이 다시마 양식장까지 확산됨에 따라 방제 복구에 팔을 걷어붙였다.

8일, 군에 따르면 해남 송지, 화산면 해역을 중심으로 발생한 다시마 엽체 끝녹음 및 탈락 현상의 피해규모는 3개 어촌계 152ha(4430줄), 8800만원으로 조사되고 있다.

이번 피해는 김 황백화 피해원인과 마찬가지로 식물성 플랑크톤(규조류) 대량 발생에 따라 영양염 농도가 낮아져 발생한 것으로 추정되며, 국립수산과학원 수산종자육종연구소 및 전라남도 해양수산과학원과의 합동조사를 통해 정확한 원인을 규명할 예정이다.

명현관 군수는 8일 다시마 엽체 녹음 및 탈락 피해해역을 방문하여 끝녹음 현상이 발생한 다시마를 직접 확인하고 실의에 빠진 피해어가를 위로했다.

이날 피해현장을 둘러본 명 군수는 “코로나19로 모두가 어려운 시기에 김 양식장 피해에 이어 다시마 양식장에도 피해가 생겨 마음이 무겁다”며 “피해가 더 이상 확산되지 않고 신속한 지원을 통해 복구할 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하여 대응해 나가겠다”고 말했다.

현재 해남 내 다시마 양식시설 현황은 1019ha, 3만 9934줄 규모로 240어가 대부분 전복 먹이용으로 자가 소비하고 있으며, 고품질 전복 생산을 위해 군에서도 우량 다시마 4000태, 곰피 450태 총 1억 3800만 원의 사업비를 지원한 바 있다.

앞서 발생한 김 황백화의 피해규모는 8일 기준 29개 어촌계, 2874ha(5만 7479책)에 이르고 있으며, 피해 규모도 156억 3400여만 원으로 집계되고 있다.

이에 군은 물김 출하조절(물김 폐기) 지원 예산 3억 원 및 황백화 물김 수거를 위한 어선임차료 2억 5200만원을 지원해 물김 수거와 복구 추진에 신속히 나서고 있다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr