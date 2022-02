[아시아경제 이정윤 기자] 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 187,500 전일대비 4,800 등락률 +2.63% 거래량 660,780 전일가 182,700 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공환율 하락에 강보합세…LG엔솔, MSCI 편입 앞두고 '관망'기관 투심 회복, 대형주 '활짝'…국내 증시 소폭 오름세 close 는 연결 기준 지난해 순손실이 1123억원으로 전년보다 적자 폭이 확대됐다고 8일 공시했다.

영업이익은 443억원으로 전년보다 2910.3% 증가했으며 매출은 9708억원으로 172.6% 늘어난 것으로 집계됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr