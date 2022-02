[포토] 윤석열, 과학기술 공약 발표

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 8일 서울 강남구 역삼동 한국과학기술회관 신관에서 열린 '과학기술이 대한민국의 미래를 바꿉니다' 정책토론회에 참석 하고 있다.

윤 후보는 "정권을 맡게 되면 과학기술은 대통령이 직접 챙길 것"이라며 대통령 직속 민관 합동 과학기술위원회를 구성하겠다고 밝혔다. 과학기술 영역에 정치가 개입하지 않도록 하겠다는 약속도 내놨다.

