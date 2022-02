박완주 “추경 증액, 공감 얻으면 막판에라도 이뤄질 걸로 희망”

與 정책위의장 "소상공인 대출 유예, 전향적 검토키로…당정 협의"

[아시아경제 구채은 기자] 박완주 더불어민주당 정책위의장은 8일 추가경정예산안(추경안) 증액 문제과 관련해 "정부가 흔쾌히 정리하고 있지 않다"면서 "공감이 얻어지면 막판에라도 이뤄지지 않을까 희망을 갖고 있다"고 말했다.

박 의장은 이날 오전 국회에서 열린 기자간담회에서 국회에서의 추경 증액 논의 상황에 대해 이같이 말했다. 그는 "여야가 서로 필요한 항목과 예산에 대해 간사 간 (의견) 교환을 한 것 같다"면서 "여야 의견을 존중해서 정부가 수용하면 좋은데 정부는 과다한 금액(증액)은 수용하지 못하겠다는 게 어제까지 의견이었고 현재 그런 상황"이라면서 전했다.

박 의장은 코로나19로 피해를 본 소상공인에게 지급하는 방역지원금을 300만 원에서 1천만 원으로 상향하는 내용의 추경안이 전날 국회 소관 상임위원회를 통과한 데 대해 "어려운 분들을 두툼하게 지원해야 한다"면서도 "받지 못하는 납세자의 수용성도 같이 검토해야 한다"고 했다.

그러면서 지원금으로 300만원, 500만원, 1000만 원 중 어느 정도가 적정한지에 대한 당내 여론조사를 한 결과 "1000만 원이 제일 지지가 낮았다고 한다"고 설명했다.

그러면서 "야당은 금액을 좀 더 높이는 데 방점이 있는 것 같고 우리는 사각지대 대상을 높여 보강할 필요가 있다는 것"이라면서 "어려운 소상공인을 지원하자는 큰 틀에서, 배척과 선택의 문제가 아니기에 충분히 논의할 수 있다"고 강조했다.

이재명 민주당 대선 후보가 주장한 3차 접종자에 한해 24시까지 방역제한을 완화해주는 것을 두고는 "방역당국은 부정적이지만 실용성 있게 검토해볼 필요가 있다"고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr