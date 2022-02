[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동명대학교 사회복지학과가 예비 신입생에게 학과를 소개하고 궁금증을 해소하는 소통의 기회를 마련하고자 2022학년도 신입생을 위한 학과설명회를 지난 7일 온라인으로 개최했다.

학과설명회는 ▲학과 소개, ▲과목 설명, ▲수강 지도, ▲자격증 취득, ▲취업 방향, ▲학과활동 소개 등의 순으로 가졌다.

학과 교수와 신입생뿐만 아니라 학생회와 동아리장을 맡은 20학번, 21학번 재학생도 참여했다.

설명회에는 학과 교수 5명, 재학생 8명과 입학 예정인 신입생 39명이 참석했다.

참석한 예비 신입생은 “학과에 대해 미리 배우고, 선배와 얘기 나눌 수 있어서 좋은 기회가 됐다”고 말했다.

