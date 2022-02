순수본, '본죽 헬시' 통단팥죽·참치야채죽 2종 출시

[아시아경제 구은모 기자] 순수본이 가정간편식(HMR) 파우치죽 '본죽 헬시' 신제품 2종을 출시했다고 8일 밝혔다.

이번 신제품은 ▲통단팥죽 ▲참치야채죽 등 2종으로 브랜드 콘셉트에 따라 속 편한 죽의 본질과 체계적 영양 설계로 바쁜 현대인들에게 건강한 한끼를 선사하고자 기획됐다.

본죽 헬시 통단팥죽은 으깨지 않은 통단팥의 식감과 맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 본죽 헬시 참치야채죽은 담백한 참치와 5가지 국산 채소, 고소한 렌틸콩을 아낌없이 담아 각각의 맛을 풍부하게 즐길 수 있다.

두 제품의 나트륨 함량은 통단팥죽 280㎎, 참치야채죽 390㎎으로 한 그릇을 다 먹어도 식품의약품안전처의 현행법(식품 등의 표시 기준)상 저나트륨 표기 조건(나트륨량, 식품 100g당 120㎎ 이하인 경우)을 초과하지 않는다.

또 통단팥죽 한 그릇을 다 섭취하면 일일 단백질 섭취 권장량의 24%, 칼슘 권장 섭취량의 42%를 채운다. 참치야채죽은 단백칠 섭취 권장량의 20%, 칼슘 권장 섭취량의 29%를 채울 수 있도록 돕는다.

두 제품 모두 330g 용량이며 실온 보관 가능하다. 해썹(HACCP) 인증 시설에서 생산됐다. 2종은 온오프라인에서 동시 판매되는 제품으로 본죽 공식 쇼핑몰 '본몰'과 전국 롯데마트에서 단독으로 만나볼 수 있다.

