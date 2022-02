누가 이 사람을 …, “제 동생, 동생입니다” … 경찰發 이산가족 상봉, 56년 만에 온라인서 만난 자매

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] ‘누가 이 사람을…’. 이산가족 상봉 주제곡을 떠올리는 행사장을 꾸린 이는 경찰이었다.

부산 부산진경찰서는 지난 4일 이산가족 상봉 행사를 온라인으로 열었고, 56년 만에 만난 자매는 눈물을 쏟아냈다.

지난해 7월 30일 정숙 씨(가명, 61세)는 56년 전 헤어진 가족을 찾고 싶어 부산진경찰서 실종수사팀에 본인의 유전자를 등록했다.

그러던 어느 날 반가운 소식이 왔다. 정숙 씨의 사정을 안타깝게 여긴 김동희 경장이 전국의 실종 신고 중 정숙 씨의 신고 내용과 유사한 내용을 찾던 중 어렸을 적 잃어버린 동생 ‘연경’을 찾는 신고를 발견했다.

‘연경’은 정숙 씨의 어렸을 적 이름이었고 신고자는 정숙 씨가 절대 잊지 않았던 언니 연숙(가명, 65세)의 이름이었다.

정확한 판단을 위해 부산진경찰서는 언니 연숙 씨의 유전자 검사를 의뢰했다.

하지만 56년 세월이 묵힌 그리움에 눈물을 쏟아내는 두 신고자에게 유전자 검사 결과를 기다리는 한 달여의 시간은 가혹했다. 실종수사팀은 온라인에서 두 사람의 만남을 주선해 56년 전 기억을 되짚어 보기로 했다.

지난 4일 저녁 8시 영상회의 플랫폼 줌에서 자매의 온라인 상봉회가 열렸다.

언니보다 4살 어렸던 정숙 씨가 먼저 56년 전 기억을 소환했다. 언니와 나눴던 얘기, 마지막까지 함께했던 장소, 남동생과 사촌오빠 이야기를 하며 두 사람은 하염없이 눈물을 흘렸다.

언니 연숙 씨는 “생각보다 기억을 많이 하고 있다”며 “제 동생, 동생입니다”라고 말했다.

그렇게 자매는 56년 만에 만났다. 당장은 온라인에서.

정숙 씨는 “언니를 만나게 해주셔서 정말 감사합니다. 이 은혜 잊지 않겠습니다”며 경찰관에게 감사 인사를 전했다.

부산진경찰서 관계자는 “작년 7월 30일 실종 업무를 형사과에 이관한 이후 사소한 사안도 허투루 수사하지 않고 힘을 쏟고 있다”며 “작은 정성이 기적을 불러일으킨 것 같다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr