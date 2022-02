제주 드림타워 복합리조트, NS홈쇼핑서 객실 패키지 첫 방송

이달 22일부터 5월22일까지 투숙 가능한 상품

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 오는 13일 NS홈쇼핑을 통해 오후 7시5분부터 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주의 객실 패키지를 판매한다고 8일 밝혔다.

제주 드림타워 복합리조트가 NS홈쇼핑과의 방송을 진행하는 것은 이번이 처음이다. 이번 상품의 투숙 기간은 이달 22일부터 5월22일까지다. 평수기 평일(일~목요일) 기준 38만원대부터 시작한다.

제주 도심과 바다, 한라산 등을 조망할 수 있는 65㎡(약 20평) 객실과 레스토랑 4곳(포차, 그랜드 키친, 카페 8, 녹나무 중 택 1)에서 조식(2인, 1박당 1회), 3곳(카페 8, 제주 핫팟, 유메야마 중 택 1)에서의 디너세트(2인, 투숙시 1회)를 제공한다.

2박 예약 시에는 K-패션몰 '한 컬렉션(HAN Collection)' 3층 팝업 플라자에서 케이크 2개와 음료 2잔을 추가 제공한다. 이외에도 8층 야외 풀데크 및 6층 실내 수영장, 피트니스 센터를 이용할 수 있다.

생방송 구매고객 5명을 추첨해 기존 객실보다 2배 크기의 그랜드 스위트(130㎡)로 무료 업그레이드를 제공하는 스페셜 이벤트도 준비했다.

