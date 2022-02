신세계프라퍼티, 맥서브와 부동산 자산관리 합작법인 SMPMC 설립

스타필드, 중소형빌딩 등 부동산 확장 및 다양화…시설관리 필요성 ↑

"부동산 가치 극대화·부동산 자산관리 서비스 업그레이드할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 신세계프라퍼티는 효율적인 부동산 자산관리를 위해 이달 말 시설관리기업 맥서브와 합작법인 SMPMC를 설립한다고 8일 밝혔다.

신세계프라퍼티는 스타필드 등 부동산 자산 확장과 다양화로 시설 관리와 운영에 전문 인력과 경험이 필요하다고 판단, 시설관리업체 맥서브와 부동산 자산관리 통합솔루션 기업을 설립한다고 말했다. 이를 통해 보다 세밀하고 전문적인 부동산 자산관리 시스템을 구축해 운영할 계획이다.

합작법인 SMPMC는 신세계프라퍼티(Shinsegaeproperty), 맥서브(Maxerve), 프라퍼티(Property), 매니지먼트(Management), 컴퍼니(Company)의 약자로 신세계프라퍼티와 맥서브가 각각 50%씩 출자해 설립한다. 부동산 운영관리 영역인 자산운용(AM), 자산관리(PM), 임대관리(LM) 중 PM에 특화해 스타필드를 중심으로 신세계프라퍼티의 부동산 실물관리 역할을 수행한다. 건물의 유지 보수, 운영, 에너지 관리 등 업무를 실행할 예정이다.

신세계프라퍼티는 "SMPMC 설립을 통해 디벨로퍼로서 부동산 개발, 운영, 관리까지 부동산 종합 벨류체인을 완성하게 됐다"며 "차별화된 자산관리와 함께 각 시설별 맞춤형 고도화 서비스가 이뤄질 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

임영록 신세계프라퍼티 대표는 "국내 다수의 부동산 운용사뿐 아니라 일본의 롯본기힐즈를 개발한 모리빌딩(Mori Building Company)과 일본 최대 디벨로퍼 미쓰이부동산(MITSUI FUDOSAN CO LTD) 등 세계적인 대형 부동산 기업들이 자산관리 전문회사(PMC)를 설립, 운영하고 있는 추세"라며 "신세계프라퍼티는 이런 흐름을 반영해 산발적으로 진행하던 자산관리 업무를 전문 경험을 보유한 회사에서 운영하게 함으로써 부동산 가치의 극대화와 서비스 업그레이드를 꾀할 것"이리고 말했다.

SMPMC는 인재 채용, 법인설립 인허가 작업을 마무리하는 3월 초 본격적인 활동을 시작할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr