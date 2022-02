양치승·손연재한테 배우니…LG유플 홈트 시청건수 230% ↑

상반기 신규 콘텐츠 100여편 추가 예정

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 U+tv를 활용한 홈트레이닝 서비스 ‘U+홈트Now’의 월평균 시청건수가 작년 8월 개편 이후 이전 대비 230% 증가했다고 8일 밝혔다.

U+홈트Now는 개편 후인 작년 9월부터 올해 1월까지 5개월 간 누적 시청건수 100만건 이상을 기록했다. 고객 1명당 평균 운동시간도 개편 전 대비 200% 늘었고 월 3회, 40분 이상 이용하는 충성고객도 214% 증가했다.

LG유플러스는 지난해 고객 설문조사를 진행해 개선 사항을 반영했다. 주요 개선사항은 ▲종목을 카테고리화(化)한 운동 검색기능 강화 ▲시간대별, 난이도별 운동 재분류 ▲칼로리, 난이도, 운동시간 등 운동정보 상세히 표기 ▲현재 시청 중인 콘텐츠와 연관된 운동 추천 기능 등이다.

테마별로는 다이어트(37%)가 가장 이용률이 높았고, 키즈(25%), 초보자(21%)가 뒤를 이었다. 운동 유형별로는 스트레칭(25%), 요가 필라테스(24%), 근력(16%) 순이었다. 부위별로는 전신(29%), 코어(19%), 하체(15%), 엉덩이(13%) 순이었다.

강사 중에서는 다양한 예능 프로그램에 출연하며 이름을 알린 ‘양치승 트레이너’가 가장 인기가 많았다. 전 리듬체조 선수 ‘손연재’, 요가 콘텐츠 크리에이터 ‘황아영’, 세계적인 머슬마니아 ‘윤다연’ 선수 등도 찾을 수 있다. 서울대병원 교수진과 피트니스 전문가가 참여한 건강정보 영상, 글로벌 피트니스 기업 레즈밀과 협업해 만든 8주 프로그램도 편성돼 있다.

LG유플러스는 올 상반기에는 피트니스 센터들과 협업해 현직 트레이너들의 운동법을 담은 신규 콘텐츠 100여편을 추가해 총 500여편으로 늘릴 계획이다. 지난달에는 전국 110여개 지점을 보유하고 있는 ‘에스바디워크필라테스’의 김나현 대표 강사와 콘텐츠를 선보였고, ‘애니타임 피트니스’, ‘피트니스 더원’ 센터 등과 함께 제작한 맨몸운동, 케틀벨 프로그램도 현재 준비 중이다.

아울러 지난달 21일부터는 이동형 IPTV ‘U+tv 프리’에서도 U+홈트Now를 제공하고 있다. 이달 20일까지 앱 다운로드 후 이용하는 신규 고객을 대상으로 매일 50명을 추첨해 GS25 5000원 상품권을 제공한다.

손민선 LG유플러스 게임·홈트플랫폼트라이브 상무는 “올해는 일선 트레이너들이 참여하는 콘텐츠와 이벤트를 늘려나갈 계획”이라며 “온·오프라인이 상생하는 플랫폼으로의 성장은 물론 고객 경험을 혁신해 서비스 질을 높여나가겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr