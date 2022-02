교육부, 대학생 마음 건강 지원 우수사례 공유

'2022 대학생 마음건강 지원 성과 토론회' 온라인 개최

[아시아경제 한진주 기자] 교육부는 대학혁신지원사업총괄협의회와 '2022 대학생 마음건강 지원 성과 공개 토론회'를 온라인으로 8일 개최한다.

이번 토론회는 대학 혁신 지원사업을 수행하는 대학의 마음건강 지원 프로그램 운영 우수사례를 발굴하고 공유하기 위해 마련됐다.

코로나19 장기화로 비대면 수업이 지속되면서 교육부는 지난해 2월 '대학생 마음건강 지원 방안'을 만들어 시행했다.

온라인으로 열리는 이번 토론회에서는 이번 방안의 주요 추진과제와 경과를 설명하고 현장 의견 수렴 결과를 공유, 정책 수립에 반영할 계획이다.

한국생명존중희망재단은 보건복지부가 추진하고 있는 청년 정신건강 증진 및 자살 예방 정책 등을 소개하고 대학 현장과 연계할 수 있는 방안 등을 안내한다.

9개 대학(건양대, 고려대, 대전대, 서강대, 부산대, 전남대, 포항공대, 창원대, 충북대)과 3개 전문대(경남정보대, 용인예술과학대, 충북보건과학대)의 우수 사례도 발표한다.

