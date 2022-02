[올림픽]김소희 여자 알파인 대회전 33위

한국 여자 알파인 동계올림픽 최고 순위 타이기록

뒤늦게 2022년 베이징 동계올림픽에 합류한 김소희(하이원)가 한국 알파인 스키의 자존심을 세웠다. 7일 중국 베이징 옌칭 국립 알파인 스키센터에서 열린 여자 알파인 대회전 경기에서 1·2차 시기 합계 2분 07초 22를 기록했다. 출전 선수 여든두 명 가운데 33위를 했다. 애초 목표였던 30위권 진입에 실패했으나 미케일라 시프린(미국), 테사 월리(프랑스), 마르타 바시노(이탈리아) 등 세계적인 선수들도 완주하지 못한 코스에서 중위권 이상의 성적을 냈다.

33위는 한국 여자 알파인 스키 사상 동계올림픽 최고 순위 타이기록이다. 2006년 토리노 대회에서 33위에 오른 오재은과 어깨를 나란히 했다. 김소희는 지난달 올림픽 대표 선발전에서 2위로 밀려 올림픽 티켓을 놓쳤다. 하지만 이 종목 올림픽 출전 선수에 결원이 생겨 뒤늦게 베이징행이 확정됐다. 김소희는 오는 9일 강영서(부산시체육회)와 함께 회전 경기에 나선다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr