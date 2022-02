IPO 추진 우진기전, 지난해 사상 최대 수주

[아시아경제 박형수 기자] 우진기전이 지난해 창사 이래 최대 수주실적을 달성했다. 올해도 기존의 반도체·디스플레이 등 전방 산업 투자 증가와 신재생에너지·데이터센터 등 신규 시장 진출 확대로 수주증가가 기대된다.

전력 플랫폼 토탈 솔루션 기업 우진기전은 지난해 누적 수주액이 2785억원으로 전년 대비 61% 증가했다고 7일 밝혔다. 1984년 창사한 이래 최대 규모다.

전력 플랫폼 솔루션 업체 우진기전은 전력품질·전력시스템·전력기기·신재생에너지 등 총 4개 사업분야에서 토탈 솔루션 서비스를 제공하고 있다. 반도체, 디스플레이, 신재생에너지 등 전방산업에서 대기업을 비롯한 300개 이상의 우량 고객을 보유 중이다.

우진기전은 지난해 정부의 ‘2050 탄소중립 계획’ 등과 같은 시장변화에 대응해 신재생에너지 분야에서 성과를 거뒀다. 우진기전은 한국농어촌공사가 ‘농어촌 탈탄소 사업계획’에 맞춰 진행한 ‘이원호 수상태양광발전소’에서 수상태양광 구조물과 계류 설비 등 157억원을 수주했다.

우진기전은 데이터센터 시장에도 신규로 진출했다. 데이터센터는 전력소비량이 많아 전력 관련 기자재 등이 필요하다. 국내 데이터센터는 올해 약 150개 수준에서 2024년 200여개로 늘어날 전망이다. 우진기전은 지난해 국내 3개 대기업이 투자한 데이터센터에서 127억원 규모의 수주를 달성했다.

장창익 우진기전 대표는 "정부의 탄소중립 정책과 코로나19로 인한 디지털 전환 가속화 등 시장의 변화에 적극적으로 대응해 큰 성과를 이끌어 냈다"며 "올해도 기존 반도체, 디스플레이 산업을 비롯해 신재생에너지와 데이터센터 분야 등 신규시장에서도 적극적인 영업활동을 통해 수주를 극대화해 나가겠다"고 말했다.

그는 이어 "내년 3분기 상장을 목표로 추진중인 기업공개(IPO)와 관련해 주관사와 협의해 차질없이 진행해 나가고 있다"며 "높은 기업가치를 받을 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

에이루트는 우진기전의 모회사 우진홀딩스 지분 62.68%를 보유한 최대주주다. 에이루트는 우진홀딩스가 발행한 전환사채(CB)에 대한 콜옵션도 보유하고 있다. 해당 콜옵션 행사시 우진홀딩스에 대한 지분율은 88.5%로 높아진다.

