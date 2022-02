“우수 인재 공급·지역사회 발전” … 신라대·한국관세물류협회, 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 신라대학교가 항공 물류 전문 인재 양성을 위해 한국관세물류협회 부산협회와 업무협약을 체결했다.

신라대와 한국관세물류협회 부산협회는 7일 신라대 60주년 기념관 총장접견실에서 김충석 총장과 김명완 부산협회장 등 양측 주요 인사가 참석한 가운데 산학협력을 위한 업무협약을 체결했다.

협약으로 두 기관은 ▲공동발전을 위한 산·학 교류와 정보의 상호교환 ▲재학생에 대한 기업방문, 현장실습, 인턴십과 취업의 기회 제공 ▲다양한 교류를 통한 정보교환과 공동연구개발 ▲항공 물류 교육 분야 전문인력 양성 프로그램 공유와 개발 등에 협력하기로 했다.

신라대 항공 물류학과 권승하 교수는 “가덕도 신공항 건설 사업에 발맞춰 항공 물류 분야의 전문인력 육성 촉진이 기대돼 물류 분야 우수 인재를 공급하고 지역사회 발전을 도모할 것”이라고 말했다.

한국관세물류협회는 1981년 2월 설립돼 보세화물의 효율적인 관리와 관세 물류 제도의 조사연구로 보세제도의 개선과 관세 물류 전문인력 양성을 목적으로 하는 관세청 산하의 사단법인이다.

협회는 관세·물류제도 개선을 통한 관세행정의 발전과 회원사의 권익 보호를 위해 설립된 단체로 총 4600여개의 회원사가 가입돼 있다.

