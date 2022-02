[아시아경제 이이슬 기자] 댄서 겸 가수 팝핀현준(남현준)이 새 소속사와 손잡고 만능엔터테이너로 도약한다.

7일 와이콘엔터테인먼트는 "팝핀현준과 전속계약을 맺었다"며 "폭넓은 활동을 이어가도록 조력자 역할을 하겠다"고 밝혔다.

팝핀현준은 가수, 배우, 디자이너, 안무가 등 다방면에서 활동했으며, 글로벌 무대에서 영향력 있는 팝핀댄서로 꼽힌다. 1998년 영턱스클럽 4집 '아시나요?'로 데뷔해 jtL의 'a better day'의 안무와 백업댄서를 맡았으며, 앨범 ‘사자후’, ‘돈스탑’, ‘지니’, 영화 ‘플라이 대디’, ‘쿵푸힙합’, 드라마 ‘오버 더 레인보우’에 참여했다.

한편 와이콘엔터테인먼트에는 송용식(강두), 김제인, 엄소영 등이 소속되어 있다.

