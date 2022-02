▲문형애씨 별세, 김대환·상욱·희정·경훈씨 모친상, 고영봉(전남도 홍보정책보좌관)씨 장모상 = 7일 오전, 광주 천지장례식장 301호, 발인 9일 오전.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr