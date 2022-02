[포토] 광주도시철도공사 '안전·청렴' 캠페인 전개

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사가 최근 ㈜에스알 광주승무센터, 광주환경공단 등 유관기관과 합동으로 광주송정역 입구에서 '안전·청렴 문화 확산 캠페인'을 갖고 시민들을 대상으로 올바른 마스크 착용 요령, 도시철도 안전 이용 방법, 공직자의 이해충돌방지법 등을 홍보하며 마스크와 물티슈 등을 증정했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr