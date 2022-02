[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 태연이 '반전 섹시미'를 발산했다.

최근 태연은 자신의 인스타그램에 "INVU 2022/ 02/ 14 6pm (kst)"라는 새 앨범 홍보 문구와 함께 화보 사진을 게재했다.

사진 속 태연은 하늘색 민소매 원피스를 입고 포즈를 취하고 있다. 이를 본 팬들은 "역시 우리 탱구" "언니 고자극 사진 아주 좋아" "예쁘다" 등의 반응을 보였다.

태연의 정규 3집 'INVU'는 오는 14일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr