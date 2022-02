광양시, 야생동물 피해 예방시설 설치 지원 나서

야생동물로 인한 피해 줄이기 위한 예방사업 추진

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 멧돼지, 고라니, 까치 등 유해 야생동물로 인한 농작물 등의 피해가 발생함에 따라 야생동물로 인한 피해를 예방할 수 있는 ‘2022년 야생동물 피해 예방시설 설치 지원사업’을 시행한다고 밝혔다.

지원사업은 오는 8부터 22일 까지 경작지 소재 읍면동사무소에서 신청받으며, 지원금액은 보조금 60%, 자부담 40% 이상으로 농가당 최대 250만 원까지 지원 가능하고, 선정기준은 최근 3년 이내 피해 예방시설 설치 지원 여부, 설치비와 특용작물 재배 여부 등 세부 선정기준을 고려해 결정된다.

지원시설은 전기·태양광식 울타리, 철망 울타리, 방조망 등이 있다.

그동안 시는 야생동물 피해 예방사업비로 2014~2021년 234농가에 6억 원을 지원해 농가 농작물 등의 피해를 예방하는 데 힘썼으며, 시설 설치 후에도 지속적인 예방효과를 거두기 위해 최소 5년 동안 피해 예방시설을 유지하도록 했다.

이광신 자원순환과장은 “농작물 수확기가 시작되기 전 피해 예방사업을 신속히 추진해 유해 야생동물로 인한 피해 예방에 도움이 되도록 하겠다며 지원을 원하는 농가는 기간 내 농지 소재지 담당 읍면동사무소에서 신청할 수 있다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr