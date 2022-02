◇ 승진

<부국장>

▲ 마케팅본부 AD1부 김영진

<부 장>

▲ 마케팅본부 에듀&비즈부 신일동 ▲ 마케팅본부 AD1부 오현식 ▲ IT본부 IT개발부 설한솔 ▲ IT본부 UX디자인부 김진호

◇ 보임

▲ 마케팅본부 마케팅국장(부국장) 전승철 ▲ 마케팅본부 디지털마케팅부장(부국장) 조병무 ▲ IT본부 IT개발부장 설한솔 ▲ IT본부 UX디자인부장 김진호 ▲ IT본부 플랫폼기획부장 박재은 ▲ 마케팅본부 마케팅지원팀장 양지연