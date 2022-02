한국조선해양, 4Q 영업손 6967억…적자 확대

[아시아경제 황윤주 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 144,674 전일가 82,200 2022.02.07 15:03 장중(20분지연) 관련기사 한국조선해양 "통상임금 소송 관련 5651억원 충당금 설정"현대중공업지주, 작년 영업익 1조854억…지주사 출범 후 최대1월 한달만에 수주액 7조 돌파한 조선업, 볕들날 오나 close 은 작년 4분기 연결 기준 영업손실 6967억원으로 전년 동기 대비 적자 규모가 확대됐다고 7일 공시했다. 같은 기간 매출액은 4조4567억원으로 24.7% 늘었고, 당기순손실 6753억원으로 손실 규모가 줄었다고 밝혔다.

