[아시아경제 황윤주 기자] 라온피플 라온피플 300120 | 코스닥 증권정보 현재가 14,000 전일대비 550 등락률 -3.78% 거래량 261,738 전일가 14,550 2022.02.07 14:00 장중(20분지연) 관련기사 라온피플, 현대글로비스와 공급 계약 해지라온피플, 인공지능 R&D센터 확장투자…"미래 성장동력 확보"라온피플 ‘자율주행 협력 및 디지털 트윈 데이터 구축’ AI 특허 취득 close 은 카카오VX와 63억원 규모의 스크린골프센서 공급 계약을 체결했다고 7일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 41.8% 규모다.

