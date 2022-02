휴메딕스, 연매출 1000억원 돌파…주력 사업 성장세 견고

2021년 연결기준 매출 1110억원

전년比 12.7% 성장

PN관절주사제·헤파린나트륨 원료의약품 출시 기대감

"올해 R&D파이프라인 결실…도약 원년"

[아시아경제 이관주 기자] 휴메딕스가 연매출 1000억원 시대를 열었다.

휴메딕스는 2021년 연결재무제표 기준 매출액 1110억원을 달성해 전년 동기 대비 12.7% 증가했다고 7일 밝혔다. 영업이익은 160억원, 당기순이익은 102억원으로 각각 3.9%, 40.6% 감소했다.

별도재무제표 기준으로는 매출 937억원, 영업이익 122억원, 당기순이익 92억원을 기록해 각각 16.6%, 0.1%, -30.5%씩 증감했다. 상각전영업이익(EBITDA) 기준 영업이익은 237억을 달성, 전년 221억원 대비 7.2% 증가했다.

휴메딕스는 지난해 주력인 에스테틱 사업에서의 매출 상승세가 이어졌고, 여기에 점안제 위탁생산(CMO) 사업도 성과를 내면서 매출 상승을 이끌었다고 분석했다.

에스테틱 사업에서는 새롭게 출시한 히알루론산 필러 '리볼라인'이 MZ세대로 타깃 확장에 성공해 매출 상승을 견인했고, 보툴리눔 톡신 ‘리즈톡스’도 수요가 커지며 상승세에 힘을 더했다. 이와 함께 CMO 사업에서는 점안제 분야 수주 증가로 매출 신장을 이뤄냈다.

다만 매출 성장에도 불구하고 영업이익이 다소 정체된 배경에 대해 점안제를 비롯한 CMO 사업 시설 투자로 인한 감가상각비, 신규 인력 채용 등 인건비 상승, 파이프라인 확대로 인한 연구개발(R&D) 비용 증가 등 미래 성장 동력 확보를 위한 비용이 반영됐다고 회사 측은 설명했다. 당기순이익 감소는 현금 유출이 없는 전환사채 이자비용 21억원, 전환사채 파생상품 평가손실 21억원, 지분법 평가손실 9억원 인식과 자회사 영업권 평가손실 22억원이 반영됐기 때문이라고 덧붙였다.

자회사 휴온스메디컬은 연매출 195억원, 영업이익 39억원을 기록해 전년 대비 각 3.2%, -8.2% 증감했다. 영업이익의 마이너스 성장은 코로나19 진단키트 OEM 사업 중단에 따른 일시적 감소로, 진단키트 사업 제외 시 전년 대비 약 61% 매출 신장을 이뤄냈다고 회사는 밝혔다. 주력 사업인 의료기기 분야에서 더마샤인 시리즈, 체외충격파 등이 코로나19 이전 실적을 뛰어넘으며 성장 감소 폭을 대폭 줄였다.

휴메딕스는 올해를 장기간 준비해온 성장 모멘텀들이 시장에 나오는 원년으로 설정하고 성장세에 박차를 가한다는 구상이다. 핵심 R&D 파이프라인이었던 PN관절주사제는 임상 막바지 단계에 있으며, 헤파린나트륨 원료의약품 시장 진출도 초읽기에 들어갔다. 휴메딕스는 헤파린나트륨 원료의약품 개발을 통해 원료의약품 국산화에 기여하는 한편, 대부분 중국산에 의존하고 있는 헤파린나트륨 원료의약품 시장에서 새로운 경쟁 구도를 만들겠다는 계획이다.

에스테틱 사업에서도 신제품 출시가 이어진다. 히알루론산 필러(엘라비에 프리미어·리볼라인) 라인업 확대, 보툴리눔 톡신(리즈톡스) 용량(50단위·200단위) 확대 등을 통해 시장을 공략할 방침이다. 김진환 휴메딕스 대표는 "어려운 경영환경 속에서도 미래를 위한 과감한 결단과 투자가 있었기에 어려운 시기에도 연매출 1000억원을 돌파하는 등 역대 최대 매출 기록을 경신할 수 있었다"며 "올해는 그동안 준비해온 R&D파이프라인이 결실을 맺을 것으로 기대되는 만큼 도약의 원년으로 삼아 더 큰 성장을 이뤄내겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr