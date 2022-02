"소줏값도 오르나?"…소주 원료 주정 가격 10년만에 인상

소주 원료 주정 가격 평균 7.8% 인상

제조 원가 부담에 소줏값 인상도 현실화

[아시아경제 송승윤 기자, 구은모 기자] 식품 업계 가격 인상 도미노가 이어지는 가운데 대표적인 서민 주류인 소주도 가격이 오를 가능성이 높아졌다. 핵심 원료인 주정과 병뚜껑 등 제품 제조에 들어가는 제반 비용이 줄줄이 인상되고 있어서다.

7일 업계에 따르면 대한주정판매는 지난 4일부터 주정 가격을 평균 7.8% 인상했다. 2012년 이후 10년만의 가격 인상이다. 소주업체에 주정을 판매하는 대한주정판매는 진로발효 등 10개 국내 주정 제조회사가 지분 참여로 만든 판매 전담 회사다.

과세 주정은 드럼(200L)당 36만3743원에서 39만1527원으로 7.6% 올랐다. 미납세 및 면세의 경우 35만1203원에서 37만8987원으로 7.9% 올랐다.

주정 가격이 오르면서 소줏값 인상도 현실화하는 분위기다. 이미 소주 병뚜껑의 가격도 평균 16% 인상된데다가 빈용기보증금·취급수수료도 인상되는 등 인상 요인이 많아 업체로선 제조 원가 부담이 큰 상황이다. 지난 2012년 주정 가격 인상 당시에도 대부분의 업체들이 소주 가격을 올렸었다.

다만 업계는 아직은 신중한 분위기다. 국내 양대 주류 업체인 하이트진로와 롯데칠성은 모두 가격 인상과 관련해 논의가 진행된 바는 없다고 선을 그었다.

한 업계 관계자는 "주류업계 역시 원 부자재 가격과 제조 경비 등 모든 분야에서 원가가 상승해 제조 원가 부담이 큰 상황인 것은 맞다"면서 "내부적으로 비용 절감과 효율화에 최선을 다했지만 인상분을 흡수하는데는 큰 어려움이 있어 다각적으로 검토 중"이라고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr