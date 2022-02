경찰청장 "개방형 감사관직, 출신 관계 없는 임용이 기본 입장"

[아시아경제 조성필 기자] 김창룡 경찰청장은 경찰청 개방형 감사관에 또 감사원 현직이 임명된 데에 대해 "경찰청에서는 특별한 사유가 없는 한 인사혁신처의 추천 순위에 따라 선순위자를 임용하고 있다"고 밝혔다.

김 청장은 7일 서면으로 진행된 정례 기자간담회에서 "경찰조직에 대한 감사·사정업무 등을 총괄하는 감사관의 중요성을 고려해 인사혁신처 선발시험위원회에서 지원자들의 전문성·경력·역량을 종합적으로 검증해 후보자를 선발, 추천하고 있다"며 이같이 말했다.

앞서 경찰청은 지난달 24일 개방형 감사관으로 감사원 직원인 A씨를 채용했다. 13년째 감사원 현직이 감사관 자리 앉으면서 독점 문제가 불거졌다. 김 청장은 "그간 감사원 출신자들이 계속 임용돼 왔다"면서도"경찰 조직 전체 감사업무를 총괄할 역량을 갖춘 대상자라면 출신에 관계없이 임용하려는 것이 경찰청의 기본 입장"이라고 강조했다.

김 청장은 최근 대구에서 벌어진 스토킹 사건 등 사회적 약자 대상 범죄와 관련한 수사와 정책 간 장벽이 존재한다는 지적에 대해선 "지난해 국가수사본부가 출범하면서 여성청소년 등 사회적 약자 범죄 수나느 형사국, 정책은 생활안전국에서 담당해 기능별 전문화를 도모하고 있다"고 밝혔다.

김 청장은 그러면서 "일각에선 상급기관 담당 부서 이원화로 지휘체계 혼선을 우려하지만 경찰개혁 점검회의·여성청소년 기능 전략 협의체 등 다양한 협의체를 통해 유기적으로 협업하고 있다"며 "지휘체계에 혼선이 없도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

김 청장은 여권에서 추진하는 국가사이버안보법안에 대해선 "과기부, 국정원, 국방부 등 각 부처간 긴밀한 협업이 가능하도록 국무총리실에 사이버안보 의사결정·집행기구를 설치·운영하는 것이 필요하다"며 "그렇게 되면 체계적이고 종합적인 대응이 가능하게 될 것"이라고 했다.

김 청장은 중대재해법 1호 적용 대상으로 꼽히는 양주 삼표산업 채석장 붕괴사고 수사 상황과 관련해선 "경기북부청 형사과장을 팀장으로 수사전담팅을 편성했다"며 "삼표산업 양주사업소를 압수수색하는 등 사고원인과 안전 관리상 과실 유무 등에 대해 엄정히 수사하고 있다"고 밝혔다.

그는 광주 붕괴사고 수사 진행 상황에 대해서는 "현대산업개발 현장소장 등 관계자 56명을 조사하고 11명을 입건했다"며 "공사업체 등 총 45개소를 압수수색해 관련 자료를 분석 중에 있다"고 전했다.

