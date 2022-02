SPC 배스킨라빈스, 밸런타인데이 맞아 '레터링 우드 블록' 프로모션

[아시아경제 송승윤 기자] SPC그룹의 배스킨라빈스는 밸런타인데이를 맞아 커플용 젠가 ‘레터링 우드 블록’ 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

‘레터링 우드 블록’은 총 10가지 질문과 미션이 적혀 있는 커플용 젠가 보드게임으로 매장에서 아이스크림 쿼터 사이즈(1만 5500원) 이상 구매 시 2900원에 구매할 수 있다. 레터링 우드 블록에는 직접 문구를 적어 상대방에게 마음을 전할 수 있는 메시지 스티커도 함께 제공된다. 패키지는 밸런타인데이를 맞아 분홍색으로 제작됐다.

오는 9일부터 20일까지 쿼터 사이즈 이상을 구매하고, ‘KB해피리워드 카드’ 또는 간편결제 서비스 ‘해피페이’로 전액 결제할 경우 100원에도 구입 가능하다. 해피페이 첫 결제인 경우 해피포인트 1000 포인트 추가 적립의 혜택도 제공된다. 해피오더 앱을 통해 사전 예약할 수도 있다.

SPC 배스킨라빈스 관계자는 “밸런타인데이를 맞아 연인과 함께 의미 있는 시간을 보내길 바라는 마음으로 이번 ‘레터링 우드 블록’ 프로모션을 기획했다”며 “배스킨라빈스의 달콤한 혜택과 함께 연인에게 사랑을 전하는 행복한 2월이 되길 바란다”고 말했다.

